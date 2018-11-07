Жители Италии выбрали излюбленные места для горнолыжного отдыха

Среда, 07 Ноябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Жители Италии выбрали излюбленные места для горнолыжного отдыха

70% итальянцев в этом году зимой хотят отдыхать на горнолыжных курортах страны.

Стоимость недели среднестатистическому итальянцу обойдется в 1000 евро. 66,8% итальянцев высказали желание отправиться этой зимой в горы, из них 93,7% выберут итальянский горный курорт и только 6,3% обратят взгляды за рубеж. Данные поступают из нового опроса Jfc, сообщает «В ОТПУСК.РУ»

Чтобы провести неделю в горах, среднестатистическому итальянцу придется потратить 1080 евро, если он будет отдыхать в горах один, и 2663 евро для семейного отдыха (родители и ребенок в возрасте до 8 лет). Средние расходы на человека, чтобы провести выходные на снегу в Италии, составляют в этом году 388 евро (908 евро на семью из трех человек), пишет napoli1.com.

Стоимость недели на горнолыжном курорте по сравнению с прошлым зимним сезоном выросла на 2,8% (+30 евро в день на человека).

В списке 10 лучших курортов 31,1% итальянцев назвали Кортина д’Ампеццо, за ней следуют Курмайор (10,2%), Ливиньо (8,4%), Червиния (4,8%), Сестриере (4,2%), Мадонна ди Кампильо (3,6%), Шамони (2,4%), Канацеи и Мерано (оба с 1,8%), Бормио (1,2%). Все остальные курорты выбирают менее 1% отдыхающих. 

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