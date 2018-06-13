Жители Новороссийска выстроили российский триколор из автомобилей

«Во флешмобе участвовали автомобили только цветов российского триколора. Построение состоялось на плацу у Морского университета имени Ушакова. Площадь композиции составила 600 квадратных метров», - отмечается в сообщении.

Ранее новороссийцы уже устраивали подобные флешмобы к знаменательным датам. Одной из последних была акция в поддержку президента России Владимира Путина с созданием огромной надписи «Путин» в день его инаугурации 7 мая. Тогда во флешмобе участвовали более 1,2 тысячи человек, пишет РИА Новости.

Во вторник новороссийцы также пронесли 80-метровый российский триколор по набережной, а вечером будут массово танцевать вальс на площади у морского вокзала, дополняется в сообщении.