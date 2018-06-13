Жители Новороссийска выстроили российский триколор из автомобилей

Среда, 13 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Жители Новороссийска выстроили российский триколор из автомобилей

Автомобильным флешмобом открыли празднование Дня России жители Новороссийска, выстроившие из своих машин государственный флаг площадью 600 квадратных метров.

«Во флешмобе участвовали автомобили только цветов российского триколора. Построение состоялось на плацу у Морского университета имени Ушакова. Площадь композиции составила 600 квадратных метров», - отмечается в сообщении.

Ранее новороссийцы уже устраивали подобные флешмобы к знаменательным датам. Одной из последних была акция в поддержку президента России Владимира Путина с созданием огромной надписи «Путин» в день его инаугурации 7 мая. Тогда во флешмобе участвовали более 1,2 тысячи человек, пишет РИА Новости.

Во вторник новороссийцы также пронесли 80-метровый российский триколор по набережной, а вечером будут массово танцевать вальс на площади у морского вокзала, дополняется в сообщении.

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