Жители Якутска бродят по полям в поисках выпавшего из самолета золота

Все золотые слитки, которые рассыпались во время экстренной посадки грузового Ан-12, по данным компании - владельца груза, уже собраны, однако местные жители продолжают поиски золота. Об этом РИА Новости сообщил представитель управления Гагаринского округа Якутска. Источник в администрации города отметил, что унимать «золотую лихорадку» в регионе не входит в компетенцию местных властей, пишет ntv.ru.

Сегодня в соцсетях опубликованы новые видеокадры, на которых видно, как по заснеженным полям в районе аэропорта бродят люди в поисках драгоценностей. Некоторые жители приехали со спецоборудованием на машинах.