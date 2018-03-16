Жители Якутска бродят по полям в поисках выпавшего из самолета золота

Пятница, 16 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Жители Якутска бродят по полям в поисках выпавшего из самолета золота

Жители Якутска на следующий день после инцидента в местном аэропорту, где из самолета при взлете выпали драгоценные слитки, продолжают искать ценный груз.

Все золотые слитки, которые рассыпались во время экстренной посадки грузового Ан-12, по данным компании - владельца груза, уже собраны, однако местные жители продолжают поиски золота. Об этом РИА Новости сообщил представитель управления Гагаринского округа Якутска. Источник в администрации города отметил, что унимать «золотую лихорадку» в регионе не входит в компетенцию местных властей, пишет ntv.ru.

Сегодня в соцсетях опубликованы новые видеокадры, на которых видно, как по заснеженным полям в районе аэропорта бродят люди в поисках драгоценностей. Некоторые жители приехали со спецоборудованием на машинах.

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