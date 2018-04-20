Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей 2018 года

Пятница, 20 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей 2018 года

Журнал Time опубликовал ежегодный список «100 самых влиятельных людей» за 2018 год, в котором на этот раз представителей России не оказалось.

Перечень был размещен на сайте издания.

В категорию «Лидеры» авторитетный журнал включил президента США Дональда Трампа, британского принца Гарри и его невесту американскую актрису Меган Маркл, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, председателя КНР Си Цзиньпина, лидера КНДР Ким Чен Ына. С 2014 по 2017 год в списках издания фигурировал президент России Владимир Путин, однако в этом году он не был включен редакцией журнала.

Спортсмены, бизнесмены и деятели культуры были отмечены в категориях «Артисты», «Иконы» и «Титаны». По версии журнала, наиболее влиятельными людьми в этих номинациях в 2018 году стали актриса Николь Кидман, режиссер Гильермо дель Торо, телеведущий Джимми Киммел, певицы Рианна и Дженнифер Лопес, предприниматель Илон Маск, теннисист Роджер Федерер.

В категории «Пионеры» наиболее влиятельными людьми года были названы первая женщина-командир Международной космической станции Пегги Уитсон и самая молодая американская олимпийская чемпионка по сноуборду Хлоя Ким.

Time впервые опубликовал рейтинг «100 самых влиятельных людей мира» в 1999 году. Как поясняют представители журнала, в список, как правило, входят люди, оказывающие наибольшее воздействие на ситуацию в мире. В него включают также различные организации, объединения и собирательные образы. Выбор редакции относительно того, кто является самыми влиятельными людьми в мире, может значительно расходиться с мнением читателей.

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