Журналист раскрыл тайну странной прически Трампа

Четверг, 04 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Журналист раскрыл тайну странной прически Трампа

Американский журналист Майкл Вулф рассказал, почему у президента США Дональда Трампа такая необычная прическа.

В книге «Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри», выдержки из которой приводит The New York Post, Вулф пишет, что прическа Трампа - результат хирургической процедуры по пересадке волос. По словам журналиста, о технической стороне вопроса он узнал от дочери лидера США Иванки Трамп.

Она рассказала, что процедура, которой подвергся Трамп, называется редукция скальпа. Делается она следующим образом: облысевший участок удаляют, и на его место подтягивают окружающую кожу, тем самым скрывая удаленный лоскуток. В случае с Трампом к лысой макушке подтянули волосы спереди и по сторонам, а потом зачесали назад и зафиксировали сильным гелем, пишет ntv.ru.

Что касается цвета, то, по словам Иванки, его причина в не очень качественном средстве «Just for Men»: чем дольше его держишь на волосах, тем темнее получается оттенок. Но так как Трампу не хватает терпения, его волосы обычно окрашиваются в оранжевый блонд.

Прическа президента США давно давно стала объектом насмешек и шуток в соцсетях. Сам кандидат в президенты при любом удобном случае норовит продемонстрировать, что волосы у него настоящие. Чтобы развеять слухи, в прошлом году ведущий юмористической программы на телеканале NBC с разрешения Трампа взлохматил ему волосы и доказал их натуральность.

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