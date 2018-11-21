Журналистка прошла пешком из Португалии в Испанию

Среда, 21 Ноябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Журналистка прошла пешком из Португалии в Испанию

Калининградская журналистка прошла Путь Сантьяго за две недели.

Журналистка из Калининграда Оксана Сазонова прошла Путь Сантьяго, добравшись из Португалии в Испанию пешком. Об этом сообщает «Страна Калининград».

"Я выбрала португальский маршрут — 260 км. По факту с дополнительными прогулками путь занял все 335 км, почти вся дорога — вдоль океана. Перед стартом задача казалась сложной: хоть я и люблю ходить пешком, бываю на трекинге в горах, но преодолеть столько на своих двоих…" — рассказала Оксана.

По ее словам, путь был одновременно и сложным, и простым. В отличие от привычных походов, не нужно было спать в палатке и нести много вещей, включая продукты — по пути часто встречались кафе и магазины.

"Место как для обеда и ужина, так и для ночевки выбираешь в зависимости от финансовых возможностей и личных потребностей. Я попробовала все варианты: и ночи в монастырях с храпящими соседями, и блаженство от комфорта в собственной комнате с ванной в гостинках и частных домах", — добавила Сазонова.

По словам журналиста, на Пути нет правил: в день можно проходить любое количество километров. Оксана преодолевала в среднем по 25 км в день, а однажды побила собственный рекорд — 39 км.

"Нет ограничений по деньгам — пройти путь можно как с очень скромным бюджетом, так и ни в чем себе не отказывая. И по времени — самый популярный Французский путь в 800 километров обычно проходят за 30–40 дней, но кто-то проводит на нем несколько месяцев или преодолевает этапами за несколько отпусков", — добавила Сазонова.

В итоге все паломники приходят на центральную площадь Сантьяго-де-Компостелы и садятся на камни перед собором. Для желающих в соборе проводят специальные службы.

"Если ты регулярно ставил печати в свой паспорт паломника в тех местах, через которые проходил, то можно получить «компостелу» — свидетельство о завершении паломничества", — отметила Оксана.

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