Зидан ушел из испанского «Реала»

Четверг, 31 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Зидан ушел из испанского «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан принял решение покинуть клуб.

Об этом французский специалист сообщил на специальной пресс-конференции, передает Reuters.

В пресс-конференции принял участие президент «Реала» Флорентино Перес. Отмечается, что инициатором встречи с журналистами стал сам Зидан.

«Я принял решение прервать сотрудничество с «Реалом». Это неожиданно, но команде, чтобы она продолжила побеждать, нужны перемены, новый подход и рабочие методики. Поэтому я принял такое решение. Я с огромной любовью отношусь к этому клубу и его президенту», - заявил 45-летний специалист.

Зидан возглавил «Реал» в январе 2016 года. Под его руководством мадридцы стали чемпионами Испании, обладателями Суперкубка страны, трижды выиграли Лигу чемпионов и дважды - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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