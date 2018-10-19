Знаменитый повар раскрыл секрет идеального гамбургера

Пятница, 19 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Знаменитый повар раскрыл секрет идеального гамбургера

Знаменитый британский шеф-повар Гордон Рамзи рассказал, как приготовить идеальный гамбургер.

Свои советы он изложил в десятиминутном видео, опубликованном на YouTube в канале Good Morning America.

Рамзи утверждает, что очень важно правильно выбрать мясо. Он делает фарш из говяжьей шейки или лопатки, в которые, по его словам, примешивает «чуточку грудинки». Добавив яйцо, повар лепит из фарша котлеты и оставляет их на сутки, прежде чем пожарить на гриле.

«Когда котлеты оказываются на огне, секрет в том, чтобы как можно меньше их двигать, — объясняет Рамзи. — Чем больше вы их двигаете, тем выше вероятность, что они развалятся». Попутно повар разогревает на том же гриле булки и выкладывает на решетку лук, который он считает важнейшим ингредиентом идеального гамбургера.

Пока котлеты жарятся, Рамзи смазывает их с обеих сторон жидким маслом. По его мнению, стоит добавить в масло собственный штрих — например, красное вино или чипотле (популярная мексиканская приправа из копченого перца халапеньо).

Последний секрет шеф-повара — правильная сборка гамбургера. Помимо котлеты, он состоит из пары жареных булочек, щедро смазанных майонезом, салата латук, свежего жареного лука, сыра и ломтика помидора. Гамбургер нужно собрать, как только котлета снята с огня, поэтому ингредиенты лучше приготовить заранее. «Это очень важный совет, — говорит Рамзи. — Почему? Так гамбургер не успеет остынуть».

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