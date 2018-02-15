Знаменосец сборной Италии завоевывает первое «золото» для страны

Четверг, 15 Февраль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Знаменосец сборной Италии завоевывает первое «золото» для страны

На Олимпийских Играх в Пхенчхане в копилку сборной Италии положена первая золотая медаль.

Ее обладательницей стала Арианна Фонтана в шорт-треке на дистанции 500м. Только лишь «золота» не хватало 27-летней уроженке Сондрио, участвующей на своей четвертой Олимпиаде, пишет napoli1.com.

Одна серебряная и четыре бронзовые медали стали итогом выступления знаменосца сборной Италии на предыдущих Играх. И вот, новое достижение Арианны Фонтаны на корейской Олимпиаде! Арианна Фонтана весьма философски прокомментировала свой грандиозный успех: 

- Я всегда воспринимала поражение, как очередной шаг к победе, как стимул к самосовершенствованию и это не просто красивые слова. Поражение - это расстройство, печаль и гнев. Но если вы можете совладать с отрицательными эмоциями, то они придадут позитивную энергию для выполнения следующей задачи. И у меня это сработало. Это мечта, я много лет гонялась за этим «золотом». Я рада тому, что удалось пересечь финишную черту раньше Чой на ее домашнем льду. Четыре года назад у Италии не было золотых медалей в Сочи, а теперь уже в первые дни Олимпиады итальянский флаг гордо развевался в честь олимпийской чемпионки.

Но не одним лишь «золотом» Арианны Фонтаны ознаменовался день для Италии. Один сильнейших лыжников-спринтеров мира Федерико Пеллегрино стал обладателем серебряной медали в спринте классическимм ходом. «Классика» не является любимым видом бега для 27-летнего уроженца Аосты. 

Однако Федерико мужественно преодолел все этапы многоступенчатого спринтерского турнира и в финале провел отчаянную борьбу с молодым россиянином Александром Большуновым, вырвав серебряную медаль, опередив россиянина на несколько сантиметров. 

 - Я безмерно рад и удовлетворен, потому что провел громадную работу на пути к этой медали. Ближе к финишу я шел на третьем месте и в голову пришла мысль: «Бронза уже в кармане. Ты очень хочешь серебряную медаль?». И я приложил максимум усилий для того, чтобы добыть это «серебро». Теперь я стану спокойнее и буду получать больше удовольствия от жизни, от общения с болельщиками, семьей, своей девушкой. Мой успех станет хорошим примером для молодежи Италии. Олимпиада продолжается, на счету сборной Италии по одной медали каждого достоинства, будем ждать новых успехов!

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