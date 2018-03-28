Золотистый ретривер спас семью от наводнения

Инцидент произошел в городе Кэрнс, штат Квинсленд. Семья Уилсон - Дженна и две ее дочери - спали, когда их разбудил лай пса Расти. Золотистый ретривер поднял тревогу около полуночи, когда дом начало заливать водой из дымохода. Сначала Дженна недооценила опасность и начала вытирать воду, но, выглянув в окно, поняла, что надо убегать.

«Я схватила детей, собаку и кошку и бросилась бежать», - рассказала австралийка. За следующие несколько часов их дом полностью затопило. Из всего имущества уцелели только два каноэ.

Дженна надеется, что сможет возместить ущерб с помощью страховой компании. Она рассказала, что наградила внимательного пса новым ошейником, косточкой и хорошим шампунем.