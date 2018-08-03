Зоозащитники вручили Меган Маркл веганскую сумку

Пятница, 03 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Зоозащитники вручили Меган Маркл веганскую сумку

Зоозащитная организация PETA поздравила герцогиню Сассекскую Меган Маркл с днем рождения, который она отмечает 4 августа.

К 37-летию Маркл защитники животных прислали ей сумку бордового цвета от бренда Alexandra K, которая специализируется на изготовлении аксессуаров из искусственных материалов (так называемой эко-кожи). Стоимость подаренного герцогине аксессуара составляет 292 фунта (380 долларов).

По правилам этикета британской королевской семьи, Меган Маркл, как супруга принца Гарри, не имеет права принимать подарки от частных лиц, которые лично ей не знакомы, «если есть опасения относительно приличий или мотивов, которыми руководствовался даритель». Однако подарок PETA герцогиня может принять, поскольку он отправлен благотворительной организацией: это членам королевской семьи разрешается, в частности, для обозначения особого личного отношения к организации.

PETA рассчитывает именно на такое отношение. Директор организации Элиза Аллен так прокомментировала презент: «PETA надеется, что подарок подтолкнет королевскую семью и ее поклонников к тому, чтобы чаще покупать у марок, которые придерживаются гуманного отношения к животным, таких как Alexandra K, и избегать жестокого убийства животных ради кожи и меха».

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, «Люди за этичное отношение к животным») — организация, основанная Алекс Пачеко и Ингрид Ньюкирк в 1980 году. В основе зоозащитных принципов организации лежит убеждение о том, что животные имеют права, а люди не вправе использовать животных в пищу, для получения одежды, проведения опытов и любых других целей.

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