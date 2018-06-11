Звуки выстрелов на концерте Эминема вызвали панику

Артиста раскритиковали за использование звуковых эффектов, пишет Billboard.

Многие фанаты закричали и пригнулись после выстрела в песне Kill You. Реакцию поклонников связали с памятью о стрельбе на музыкальном фестивале Route 91 в октябре 2017 года.

Некоторые интернет-пользователи отметили, что Эминем использует звуки выстрелов на всех своих выступлениях, и удивились тому, что публика испугалась эффектов.

Представители рэпера подчеркнули, что вызвавший панику звук был произведен при помощи пиротехники, а не пистолета.

В октябре 2017-го 64-летний житель Лас-Вегаса Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам музыкального фестиваля Route 91, находясь на 32-м этаже в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой. 59 человек были убиты, еще 527 получили ранения.