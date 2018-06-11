Звуки выстрелов на концерте Эминема вызвали панику

Понедельник, 11 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Звуки выстрелов на концерте Эминема вызвали панику

Посетителей фестиваля Bonnaroo напугали звуки выстрелов, прозвучавшие во время выступления рэпера Эминема.

Артиста раскритиковали за использование звуковых эффектов, пишет Billboard.

Многие фанаты закричали и пригнулись после выстрела в песне Kill You. Реакцию поклонников связали с памятью о стрельбе на музыкальном фестивале Route 91 в октябре 2017 года.

Некоторые интернет-пользователи отметили, что Эминем использует звуки выстрелов на всех своих выступлениях, и удивились тому, что публика испугалась эффектов.

Представители рэпера подчеркнули, что вызвавший панику звук был произведен при помощи пиротехники, а не пистолета.

В октябре 2017-го 64-летний житель Лас-Вегаса Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам музыкального фестиваля Route 91, находясь на 32-м этаже в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой. 59 человек были убиты, еще 527 получили ранения.

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