Зятя короля Испании приговорили к 70 месяцам заключения

Вторник, 12 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Зятя короля Испании приговорили к 70 месяцам заключения

Верховный суд Испании приговорил к пяти годам и 10 месяцам заключения Иньяки Урдангарина, мужа инфанты Криcтины, сестры короля Фелипе VI.

Таким образом, тюремный срок, оглашенный ранее судом города Пальма-де-Майорка по громкому коррупционному делу Noos, снижен на пять месяцев.

В феврале прошлого года суд города Пальма-де-Майорка оправдал инфанту Кристину, сестру короля Фелипе VI, по делу о финансовых махинациях в институте Noos и вынес обвинительные приговоры в отношении семи из 17 фигурантов дела. Суд приговорил Урдангарина к шести годам и трем месяцам тюрьмы, также он должен заплатить штраф в размере полумиллиона евро, пишет РИА Новости.

Судьи тогда признали его виновным в должностных преступлениях, подделке документов, хищениях, преступлениях против государственной казны и налоговых органов, торговле влиянием. Суд снял обвинения с инфанты Кристины, однако признал, что она получила выгоду от незаконной деятельности супруга и должна заплатить совместно с ним штраф в размере 265 тысяч евро, что она и сделала.

Адвокаты подсудимых оспорили приговор в Верховном суде, который приступил к рассмотрению дела в марте. Прокуратура требовала увеличить срок наказания до 10 лет тюрьмы.

Некоммерческая организация институт Noos, совладельцами которой были Урдангарин и его бизнес-партнер Диего Торрес, занималась организацией спортивных мероприятий. Прокуратура заподозрила их в финансовых махинациях в особо крупных размерах.

Урдангарин признан виновным в растрате, использовании служебного положения в личных целях, мошенничестве, уклонении от уплаты налогов, торговле влиянием, снято обвинение в фальсификации государственных документов.

Приговор в отношении его бизнес-партнера Диего Торреса снижен до 5 лет и 8 месяцев заключения. Суд Пальмы приговорил Торреса к восьми годам и шести месяцам заключения и штрафу в размере 1,7 миллиона евро. ВС снял с него Торреса обвинения в торговле влиянием, отмывании денег и изготовлении поддельных документов, оставив в силе растрату госсредств, должностные преступления и мошенничество.

Кроме того, суд подтвердил предыдущее судебное решение в отношении инфанты Кристины и жены Торреса, Аны Марии Техейро - получении прибыли от незаконной деятельности их супругов, однако они признаны невиновными в налоговых преступлениях.

Остальные приговоры суда Пальмы оставлены в силе, в том числе три года и восемь месяцев заключения в отношении бывшего председателя правительства Балеарских островов Жауме Матаса.

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