День Minimúsica в Испании

Пятница, 20 Апрель 2018 Испания Испания Испания Популярные материалы Досуг

День Minimúsica в Испании

Под девизом #letthedildrenplay в Барселону 21 апреля и в Валенсию 6 мая приедет «Минимузыка» - музыкальный фестиваль для детей и их родителей.

Гигантские звуковые коврики, необычные микрофоны, мастер-классы о том, как сделать собственную гитару из картона, истории из жизни Depeche Mode, Metallica и Ramones, караоке для мам и, конечно, музыка - вот далеко не полный список мероприятий, которые ждут посетителей в этот день.

Когда «Минимузыка» только задумывалась организаторами проекта, главной идеей фестиваля была возможность познакомить детей как можно с большим числом жанров и музыкальных инструментов. Для детей и взрослых выступят и хип-хоп-, и поп-, и рок-исполнители, а ритм семичасовому шоу будут задавать диджеи. В лайн-апе барселонского дня значится хип-хоп-шоу Brodas Bros, а также The Pinker Tones, Joan Colomo & The Radiofórmula, Enric Montefusco, La iaia, Anímic, Marion Harper, DJ Coco и Siamiss. Посетителей фестиваля в Валенсии порадуют Joan Miquel Oliver, Ramonets, The Pinkes Tones, Miqui Puig DJ, Mireia Vilar и Juli Bustamante. На каждом из фестивалей будет организована «микрозона» для самых маленьких - от 0 до 3 лет, а также фуд-корты и зоны отдыха, пишет espanarusa.com.

 

Даты проведения: 21 апреля (Барселона), 6 мая (Валенсия).

Место проведения: El Poble Espanyol (Барселона), Дворец Музыки (Валенсия).

Программа фестиваля: о выступлениях и мастер-классах «Минимузыки» можно узнать подробнее по ссылке.

Стоимость билетов: входной билет для взрослых и детей от 3 лет - 18 евро, на покупку билетов на семью действуют скидки.

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