Испания: Fiesta del Cine

Пятница, 27 Апрель 2018 Испания Испания Испания Популярные материалы Досуг

Испания: Fiesta del Cine

До первого в 2018 году Праздника кино остались считанные дни.

Объявлены даты проведения первого в 2018 году Праздника кино (Fiesta del Cine), подготовкой которого занимается Федерация киноиндустрии Испании совместно с Министерством образования, культуры и спорта. В течение трех майских дней (7,8 и 9 мая), кинотеатры, разбросанные по всей Испании, откроют свои двери всем желающим за скромную плату в 2,90 евро, пишет espanarusa.com.

Для участия в акции киноманам необходимо получить аккредитацию, заполнив специальную форму на официальном сайте мероприятия. После им на электронную почту будет отправлен соответствующий документ, который будет подтверждать статус зрителя фестиваля. Предъявить его можно будет прямо с экрана телефона либо в распечатанном виде.

Важное примечание: для покупки билета в кассе в день сеанса и для заказа электронного билета (услуга будет доступна с 6 мая), участникам необходимо будет предъявить полученную аккредитацию и удостоверение личности. В случае с онлайн-покупкой билета стоимость может быть выше указанной из-за комиссии сервиса по продаже билетов.

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