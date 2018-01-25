Испания: в Барселоне пройдет трехдневный фестиваль

После знаменитого фестиваля Tres Tombs с его зрелищным парадом домашних животных Барселона готовится к последнему акту торжеств - Foguerons de Sa Pobla en Gràcia. Этот праздник пришел с Майорки и приобрел большую популярность в каталонской столице, где его начали отмечать в 1993-м.

Праздник длится целых три дня: с 24 по 27 января. Гости увидят огромные костры, насладятся вкуснейшими блюдами местной кухни, веселой традиционной музыкой, песнями и танцами.

Жителям района Грасия очень полюбился этот фестиваль, родиной которого является маленький балеарский муниципалитет Ла-Пуэбла (Sa Pobla).

Сегодня в 20.00 в Centre Artesà Tradicionàrius (CAT) начнется программа Foguerons 2018. Здесь можно будет попробовать традиционные блюда Майорки и посмотреть выступление музыкального коллектива Cor de Carxofa y Glasadors de les Illes.

В пятницу состоится выставка Xeremiers antics de Mallorca, а в Bar del CAT будут проводиться мастер-классы по традиционным балеарским танцам баль-де-бот и пиренейским пляскам. Также в этот день можно будет увидеть выступление группы Al-Mayurqa, пишет espanarusa.com.

Главным днем фестиваля станет суббота. Все главные культурные события запланированы именно на этот день. Гостей праздника всех возрастов ждут разнообразные развлечения: мероприятия, посвященные народному творчеству, сказки и традиционный кукольный театр Майорки, а также ночные гуляния, которые начнутся в 19.30, и которые организуют центры народной культуры квартала Грасия и муниципалитета Ла-Пуэбла. Две группы соберутся на площади Вилья. Начнется веселье с танцами и песнями. Участники праздника пройдут по улицам квартала Грасия и завершат фестиваль разжиганием костров на площадях Diamant, Virreina и Sant Miquel, Travessia de Sant Antoni и улицах Sant Joaquim, Verdi, Joan Blanques, Llibertat, Tordera, Puigmartí, Fraternitat и Perla.