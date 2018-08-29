Испания: в Барселоне впервые пройдет Dub Academy Week

Среда, 29 Август 2018 Испания Испания Испания Популярные материалы Досуг

Испания: в Барселоне впервые пройдет Dub Academy Week

C 11 по 15 сентября в Барселоне в рамках музыкального фестиваля Dub Academy Week пройдут концертные выступления посвященные dub-культуре.

Со времен группы Leones Humildes Барселона стала центром культуры sound system, именно в столице Каталонии проходят такие мероприятия международного уровня, как International Dub Meeting, а теперь еще к ним прибавилась Dub Academy Week.

В список участников этого года войдет цвет британской сцены: Adrian Sherwood, King Earthquake, Word Sound & Power и Kibir La Amlak (вместе с вокальным трио Dawtas of Ayad). Францию представят Brain Damage, Damé и группа O.B.F., которая выступит вместе с Sr. Wilson, пишет espanarusa.com.

Кроме того, Rico из O.B.F., Buri из Moa Anbessa и Chalart58 проведут мастер-классы в студии La Panchita Records. Каждый мастер-класс рассчитан на 12 участников.

Встречи для профессионалов, специализирующихся в звуковых системах, пройдут в пятницу 14 сентября в зале The Wolf с участием французской компании Jah Militant Sound System и каталонской Jah Life International Sound System, а в пятницу 15 сентября в Les Terrasses de Santa Coloma de Gramenet встретятся представители Arise Sound System (Жирона), Afrikan Warriors Sound System (Жирона), Dubstral Sound System (Таррагона) и Kusasi Sound System (Эсплугес).

Абонемент на мероприятия первого фестиваля Dub Academy Week (DAW!) будут стоить 35 €, хотя можно приобрести и билеты на отдельные дни.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: 60 человек арестованы на фестивале Brunch Electronik

      В Лиссабоне полиция арестовала 60 человек, в основном за незаконный оборот наркотиков.

      Подробнее

    • Роналду попросил «Ювентус» купить его бывшего одноклубника

      Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду попросил руководство команды приобрести защитника мадридского «Реала» бразильца Марсело.

      Подробнее

    • Испания: в Барселоне впервые пройдет Dub Academy Week

      C 11 по 15 сентября в Барселоне в рамках музыкального фестиваля Dub Academy Week пройдут концертные выступления посвященные dub-культуре.

      Подробнее

    • Испания: мужчину сбил 250-килограммовый шар на фестивале

      Молодой человек пострадал во время традиционного забега на фестивале в Матаэльпино (Мадрид).

      Подробнее

    • Венгрия и Италия сделают все для ужесточения миграционной политики ЕС

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Маттео Сальвини пообещали сделать все возможное для ужесточение миграционной политики Евросоюза.

      Подробнее

    • Италия отказалась экстрадировать российского бизнесмена

      В Италии отказали в экстрадиции российского предпринимателя на родину.

      Подробнее

    • Пловец ударил акулу кулаком по жабрам и остался жив

      Американец рассказал о нападении акулы, которое он пережил.

      Подробнее

    • Раскрыт единственный запрещенный Меган Маркл цвет

      Эксперты объяснили, почему Меган Маркл и Кейт Миддлтон никогда не надевают одежду оранжевого цвета.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья