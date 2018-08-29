Испания: в Барселоне впервые пройдет Dub Academy Week

Со времен группы Leones Humildes Барселона стала центром культуры sound system, именно в столице Каталонии проходят такие мероприятия международного уровня, как International Dub Meeting, а теперь еще к ним прибавилась Dub Academy Week.

В список участников этого года войдет цвет британской сцены: Adrian Sherwood, King Earthquake, Word Sound & Power и Kibir La Amlak (вместе с вокальным трио Dawtas of Ayad). Францию представят Brain Damage, Damé и группа O.B.F., которая выступит вместе с Sr. Wilson, пишет espanarusa.com.

Кроме того, Rico из O.B.F., Buri из Moa Anbessa и Chalart58 проведут мастер-классы в студии La Panchita Records. Каждый мастер-класс рассчитан на 12 участников.

Встречи для профессионалов, специализирующихся в звуковых системах, пройдут в пятницу 14 сентября в зале The Wolf с участием французской компании Jah Militant Sound System и каталонской Jah Life International Sound System, а в пятницу 15 сентября в Les Terrasses de Santa Coloma de Gramenet встретятся представители Arise Sound System (Жирона), Afrikan Warriors Sound System (Жирона), Dubstral Sound System (Таррагона) и Kusasi Sound System (Эсплугес).

Абонемент на мероприятия первого фестиваля Dub Academy Week (DAW!) будут стоить 35 €, хотя можно приобрести и билеты на отдельные дни.