В Испании пройдет историческое шествие

3 марта в Тордесильяс (28 км от Вальядолида) жители города и окрестностей в четырнадцатый раз примут участие в шествии, призванном воссоздать великий исторический момент. В 1509 году сюда прибыла королева Хуана I Кастильская и провела в общей сложности 46 лет.

После смерти Филиппа I Красивого, мужа Хуаны, в городе прошла процессия с гробом короля во главе. Последующие восемь месяцев Хуана ездила в катафалке по городу, вызывая страх местных жителей, после чего была посажена в тюрьму до своей смерти в 1555 году. Сейчас историки считают, что Фернандо Католик, отец Хуаны, воспользовался ситуацией, чтобы исключить дочь из борьбы за престол, пишет espanarusa.com.

В наши дни более 300 человек участвуют в исторической реконструкции этого события. В 2005 году Центр туристических инициатив Тордесильяс (CIT) впервые поддержал идею шествия, а сейчас слава о нем распространилась далеко за пределы города. В прошлом году посмотреть на процессию приехали более тысячи туристов из Испании и зарубежья.