Италия: фотовыставка «Крым сегодня» в РЦНК

Вторник, 27 Февраль 2018 Италия Италия Италия Популярные материалы Досуг

Италия: фотовыставка «Крым сегодня» в РЦНК

1 марта в 18:30 в Российском центре науки и культуры в Риме откроется фотовыставка «Крым сегодня».

Экспозиция показывает зрителям нынешнюю жизнь полуострова, его красоту и уникальность. В центре выставки созидательный труд и отдых, повседневные будни и праздники крымчан.

Тысячи лет здесь живут люди разных культур, этносов и религий: христиане, мусульмане, иудеи, крымские татары, русские, украинцы, караимы и многие другие. Знакомство с ними не только расширяет кругозор посетителей, но и подчеркивает, что Крым это территория мира и согласия.

Съемки проводились на протяжении двух лет во многих городах и селах Республики Крым: в Симферополе и Севастополе, Евпатории и Керчи, Ялте, Бахчисарае, Коктебеле, Судаке, Херсонесе, Балаклаве. Темы снимков различны, но на каждом из них главным действующим лицом является человек - житель Крыма.

Инициатор и организатор выставки - Региональная общественная организация «Лицом к лицу: содействие диалогу религий и культур», генеральный спонсор Фонд возрождения и традиций «Еврейский национальный фонд», при информационной поддержке портала Strana.ru

Последние новости

    • Португалия: кто представит Армению на «Евровидении»

      Севак Ханагян является участником известного российского шоу «Голос».

      Подробнее

    • Экспорт Португалии в Россию увеличился

      Официальный визит главы МИД Португалии в РФ имел «культурные цели».

      Подробнее

    • Испания: бутик-отель, хранящий историю Севильи

      В таком городе, как Севилья, чуть ли не каждый камень хранит историю.

      Подробнее

    • Путеводитель журнала Forbes назвал в числе лучших один испанский отель

      В год своего 60-летнего юбилея официальный путеводитель журнала Forbes назвал лучшие гостиницы и рестораны планеты, удостоившиеся премии Star Rating.

      Подробнее

    • Италия: фотовыставка «Крым сегодня» в РЦНК

      1 марта в 18:30 в Российском центре науки и культуры в Риме откроется фотовыставка «Крым сегодня».

      Подробнее

    • Выбран самый красивый пляж Италии

      По итогам ежегодной премии Travellers Choise, в 2018 году лучшим итальянским пляжем снова признан Спьяджа-деи-Конильи на острове Лампедуза.

      Подробнее

    • Бабушка-блогер выступила против стеснительности

      68-летняя Сюзи Грант из Великобритании завела аккаунт в социальной сети Instagram, посвященный моде и стилю.

      Подробнее

    • В Турции предложили уголовное наказание за измены

      Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сожалеет о следовании примеру ЕС и отказе от предложения ввести уголовную ответственность за адюльтер.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!