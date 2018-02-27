Италия: фотовыставка «Крым сегодня» в РЦНК

Экспозиция показывает зрителям нынешнюю жизнь полуострова, его красоту и уникальность. В центре выставки созидательный труд и отдых, повседневные будни и праздники крымчан.

Тысячи лет здесь живут люди разных культур, этносов и религий: христиане, мусульмане, иудеи, крымские татары, русские, украинцы, караимы и многие другие. Знакомство с ними не только расширяет кругозор посетителей, но и подчеркивает, что Крым это территория мира и согласия.

Съемки проводились на протяжении двух лет во многих городах и селах Республики Крым: в Симферополе и Севастополе, Евпатории и Керчи, Ялте, Бахчисарае, Коктебеле, Судаке, Херсонесе, Балаклаве. Темы снимков различны, но на каждом из них главным действующим лицом является человек - житель Крыма.

Инициатор и организатор выставки - Региональная общественная организация «Лицом к лицу: содействие диалогу религий и культур», генеральный спонсор Фонд возрождения и традиций «Еврейский национальный фонд», при информационной поддержке портала Strana.ru