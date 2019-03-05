Италия: Камерный концерт к Международному женскому дню в РЦНК

Лауреат международных конкурсов Тимофей Доля (фортепиано) исполнит произведения А.Скрябина, С.Прокофьева, Ф.Шуберта.

Тимофей Доля родился в 1993 году в Москве. С отличием окончил Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского (класс Заслуженного артиста России, профессора Андрея Писарева). Выпускник Московской консерватории, в настоящее время – ассистент-стажер в классе того же педагога.

Тимофей – победитель Международного конкурса-фестиваля «Märkische Musiktage» (Эггерсдорф, Германия, 2013), Международного конкурса Pianale (Фульда, Германия, 2016), лауреат II премии Международного конкурса «Coimbra World Piano Competition» (Португалия). Обладатель гранта на обучение в Aspen Music Festivaland School (США, 2014). В 2016 году прошел обучение в Консерватория Пезаро им. Дж. Россини (Италия) в рамках международного студенческого обмена. Обладатель именной стипендии ректора Московской консерватории (2014-2017), стипендии Президента Российской Федерации для талантливой молодежи.

Ведет активную концертную деятельность, выступает в России и за рубежом, участвует в фестивалях. Является артистом KNS Classical и EMCY. В июне 2017 года вышел дебютный диск Тимофея Доли с записью произведений Шуберта и Прокофьева под лейблом KNS Classical.