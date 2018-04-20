Италия: музыкальный фестиваль во Флоренции

В программу входят оперные и балетные постановки, а также театральные спектакли. Фестиваль проводится с 1933 года, его основатели - политик-меценат Луиджи Ридольфи Вай да Верраццано и дирижер Витторио Гуи.

Танцевальная труппа Флорентийского музыкального мая «Маджо Данца», - одна из самых популярных в Италии.

В этом году фестиваль пройдет не только на площадках Opera di Firenze, но и в других городах Тосканы, пишет euromag.ru.