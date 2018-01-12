Италия: презентация в РЦНК «Новой книги о Гоголе в Риме»

Ее автор Татьяна Мусатова - историк и дипломат с более чем 40-летним стажем, в настоящее время – доцент МГУ им. М.В.Ломоносова.

Т.Мусатова не новичок в гоголеведении. Являясь признанным специалистом по истории русской культуры в Европе, в последние десять лет она сосредоточилась на изучении «римского» Гоголя, посвятив этому много сил. Т.Мусатова – постоянный участник Гоголевских чтений в Москве (в 2017 г. – в Риме, в том числе в РЦНК), авторитетных сборников, вышедших в Риме, Флоренции, Салерно, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Рабате, Торонто и, конечно же, в Москве. На основе материалов Международной научной конференции в РЦНК в Риме в 2014 г. ею, совместно с Эрмитажем в Санкт-Петербурге (С.О.Андросов), Университетом в Салерно (А.Д’Aмелия) и Университетом в Риме (Р.Джулиани) была издана книга «Из России в Италию. Творческая интеллигенция и Рим». XVIII-XIX в. Салерно, 2015.

«Новая книга о Гоголе в Риме» это книга историка о писателе. Проведя два последних года в научной командировке в Италии, Т.Мусатова собрала огромный, во многом неизвестный до сих пор документальный массив, основательно порывшись в архивах Рима, Флоренции, Ватикана, а до этого - Москвы и Санкт-Петербурга. В результате получилась действительно «новая книга», способная в чем-то изменить устоявшиеся представления о Гоголе-художнике. Он рассматривается Т.Мусатовой на фоне культурных отношений Петербурга и Рима, русской художественной колонии в Вечном городе, чего до сих пор, по всей видимости, так широко и подробно не делалось.

Находки историка подводят к пересмотру литературных и иных оценок. Так, никто до сих пор не знал, что поэт В.А.Жуковский, гулявший с Гоголем по Риму зимой 1838-1839 гг., лучше, чем он знал артистическую богему, но менее проникался значением натурализма, шедшего на смену романтизма; что у Гоголя в Риме были литературные спутники, которым он, видимо, помогал в составлении антологии русской поэзии (княгиня З.А.Волконская и первый переводчик А.С.Пушкина на итальянский маркиз Миниато Риччи); что писательская судьба Гоголя в чем-то переплелась с судьбой князя А.Н.Волконского; что Николай Васильевич хорошо разбирался в дипломатии, отмечал благородство дипломатов и дружил с послами.

Малоизученной темой, затронутой в издании, являются искания Гоголя на заключительном этапе его творчества, совпавшего с пребыванием в Италии, не только как художника, но и как мыслителя, как сознательного христианина, радевшего о процветании своей страны. Ей планируется посвятить второй том книги.

Кроме периодики, в том числе в рамках Дома Гоголя в Москве, на «Новую книгу» отозвались Почетный профессор РГГУ, лауреат Премии имени Н.В. Гоголя в Италии Ю.В.Манн - один из ведущих гоголеведов мира, Министр иностранных дел России С.В.Лавров и др. По рейтингу НГ «Новая книга о Гоголе в Риме» (т.1, 21 декабря 2017 г.) вошла в 50 лучших книг, изданных в России в 2017 г.

Книга интересна своим оформлением. Среди иллюстраций - неизвестные до сих пор картины из частных итальянских собраний, Эрмитажа, из старинных фолиантов Папского Восточного института и колледжа Руссикум. Обложку украшает подлинный шедевр - рисунок «Летящий Гоголь», выполненный специально для издания официальным художником пап Натальей Царьковой.