Италия: вспоминая Юлию Добровольскую...

Пятница, 12 Январь 2018 Италия Италия Италия Популярные материалы Досуг

Италия: вспоминая Юлию Добровольскую...

В Новом 2018 году начинается второй триместр на курсах русского языка в Российском центре науки и культуры в Риме.

18 января «Русский дом» приглашает на вечер, посвященный жизни и творчеству выдающейся деятельницы российского зарубежья, известного педагога, переводчика и лексикографа Ю.А.Добровольской (1917-2016). Ждем всех к 18:30.

В программе - демонстрация документального фильма «Юлия» из цикла «Русские сезоны» (телеканал «Культура», 2014), мини-концерт дуэта из Вены - Алексей Биц (скрипка) и Кшиштоф Добрек (аккордеон). Директор Санкт-Петербургского издательства «Алетейя» Игорь Савкин проведет презентацию посмертного издания мемуарной книги Ю.Добровольской «Жизнь спустя».

Юлия Добровольская родилась в Нижнем Новгороде в 1917 году, окончила филфак Ленинградского университета. Свободно владея пятью языками, с годами сама стала признанным педагогом и лексикографом. По ее учебникам и словарям занималось не одно поколение италоведов в России и русистов в Италии.

В декабре 1982 года переехала из Москвы в Милан. Автор переводов на русский язык произведений многих выдающихся итальянских писателей - Альберто Моравиа, Леонардо Шаша, Джанни Родари. Юлия Добровольская выпустила десятки пособий и справочников самого разного профиля и назначения: от карманных словариков до таких блестящих книг, как учебники «Русская грамматика» и «Русский синтаксис» или остроумная и поучительная «Азбука перевода». Составленный ею «Большой русско-итальянский и итальянско-русский словарь» признан одним из наиболее полных в мировой практике.

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