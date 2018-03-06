Италия: выставка картин Олега Путнина «Открой для себя Россию»
«Открой для себя Россию» - с таким символичным названием в Российском центре науки и культуры в Риме откроется выставка русского живописца Олега Путнина.
Московского художника О.Путнина можно с полным правом назвать страстным поклонником пленэра - эта страсть с детства останется с ним навсегда, что сообщает его произведениям чувство сиюминутности. Его интересует естественное освещение - игры с ним и с цветом, их разработка, внутренний диалог. Это стало отличительной чертой творческого метода мастера, который так роднит его с приверженцами французской школы живописи импрессионизма, а монументальность полотен, глубина замысла и невероятная свобода исполнения с титанами итальянского возрождения. Путнин - это художник большого творческого диапазона, в своем творчестве он обращается к разнообразным жанрам – пейзажу, жанру, портрету и натюрморту, нередко сочетая все в одной картине
В экспозиции в РЦНК будут представлены картины, раскрывающие уникальную природу и самобытную культуру нашей страны.
Выставка будет открыта до 28 марта. Часы посещения: пн. - пт. с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:30.