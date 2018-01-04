Концерты белорусского квартета - на итальянской Сардинии

Так называется серия концертов квартета «Music Kvatro» из г. Бобруйска, которая состоится с 4 по 7 января в Автономном регионе Сардиния.

Данное мероприятие пройдет под патронатом Почетного Консульства Республики Беларусь в Кальяри, благодаря поддержке Фонда Сардинии и при содействии Городского исполнительного комитета г. Бобруйска.

В составе квартета «Music Kvatro» - Ольга Авсейко (сопрано, солистка), Сергей Митченков (скрипка, вокал), Валерий Наркевич (контрабас), Евгений Гиршин (фортепиано, ударные инструменты). Коллектив представит богатый репертуар, включающий произведения различных стилей и жанров: славянская народная музыка, классика в современной обработке, эстрадно-джазовые композиции.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК

Артисты из Бобруйска 5 января выступят в престижном Jazz Club Birdland в г. Сассари, втором городе итальянского острова Сардиния по количеству населения, а 6 января состоится концерт в театре г. Иглезиас - города, который совсем недавно, в октябре месяце, подписал соглашение побратимов с городом Бобруйском, в рамках визита делегации на о. Сардиния под руководством мэра города Бобруйска А.В. Студнева.

Самое главное выступление пройдет 7 января в театре «Аудиториум Комунале» г. Кальяри, столицы Сардинии, что станет настоящим рождественским подарком к православным праздникам для многочисленной диаспоры постсоветского пространства на острове Сардиния.

Кстати, концерты для жителей столицы Сардинии на православное Рождество с участием белорусских артистов уже стали прекрасной традицией, которая берут свое начало еще в 2010 году. Так, в прошлом году рождественский концерт был проведен с участием Жанны Версо, солистки Брестской областной филармонии, в сопровождении ансамбля «Рапсодия», два года назад концерт дал квартет солистов заслуженного коллектива Республики Беларусь «Хорошки».

Приветственное слово на открытии концерта 7 января будет предоставлено представителям Президиума Автономного региона Сардиния и мэрии города Кальяри, а также представителям Православной Церкви Московского Патриархата и Католической церкви, Почетному консулу Республики Беларусь.

МАСТЕРА-ВИРТУОЗЫ

Творческая биография коллектива «Music Kvatro» началась в 2010 году, когда группа музыкантов объединилась в коллектив под названием «Каниффоль-

джаз», неоднократно принимавший участие в Международном джазовом фестивале-конкурсе «JAZZfontanas» (г. Паневежис, Литва), где становился Лауреатом I степени в 2010, 2011, 2014 и 2016 годах. В 2016 году в рамках Международного джазового фестиваля-конкурса «JAZZfontanas» коллективу посчастливилось аккомпанировать саксофонисту из Польши Медарду Кацала.

С приходом талантливой вокалистки Ольги Авсейко репертуар ансамбля расширился. К джазовой музыке добавились обработки народных мелодий разных стран (белорусские, русские, еврейские), современные популярные композиции.

Находясь в постоянном творческом поиске, ансамбль «Music Kvatro» неизменно привлекает внимание слушателей великолепным исполнением, мастерским владением искусством музыкальной импровизации и артистичностью его участников.

Более подробная информация - по тел. +393336811007 (Почетный Консул Республики Беларусь Джузеппе Карбони).