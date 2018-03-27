Уникальная выставка регионов России в Италии

29 марта в 18:30 под эгидой Министерства культуры Российской Федерации в Российском центре науки и культуры в Риме откроется уникальная выставка художественных сувениров из регионов России «Красота в многообразии».

Россия сумела сохранить исторические традиции и стилевые особенности своих знаменитых художественных промыслов: гжельский фарфор, вологодское кружево, национальная вышивка и игрушка, национальный костюм, изделия из металла, меха, кожи, дерева. Их технологии и секреты передаются из поколения в поколение.

Наряду с многонациональным культурным наследием регионов Российской Федерации будут показаны туристская сувенирная продукция и атрибуты этнографического туризма.

Республику Дагестан (Северный Кавказ) представит Магомедалиев Магомедали - мастер инкрустации металлом по дереву, которая является самобытным высокохудожественным видом декоративно-прикладного искусства.

Калининградская область (Северо-Запад, Балтийское море) представит уникальные изделия из дерева и янтаря. Янтарь - это древнейший минерал, окаменевшая ископаемая смола. 90 % мировых запасов янтаря которого добывают в Калининградской области.

Экспозиция Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Урал) содержит изделия народных мастеров - берестяные изделия, украшения из бисера и металла.

Липецкая область (Центральная Россия) представит традиционные народные костюмы, которые отличают разнообразие кружев и элементов вышивки, а также историческую игрушку.

Тульская область познакомит с традиционными сувенирами, такими

как тульский самовар, тульская гармонь, тульский пряник, белевская пастила, белевское кружево, филимоновская игрушка.

Среди регионов-участников также будут представлены Республики Татарстан и Карелия, Свердловская, Ленинградская, Тюменская области и другие.

В рамках открытия выставки состоится концерт творческих коллективов из России. Выступят лауреаты международных конкурсов - ансамбль народной музыки «Зарни ель» (Золотой ручей) из Республики Коми и вокально-инструментальный ансамбль «Тень эмигранта» из Ханты-Мансийского АО - Югры. В концерте прозвучат русские народные песни в традиционном исполнении и народные мелодии в современной инструментальной обработке.