Андреа Бочелли возвращается в Португалию

Сольный концерт приурочен к столетию Явлений в Фатиме и пройдет в Базилике Святой Троицы (Basílica da Santíssima Trindade) 13 мая в 16.00. Вход - свободный, но билет следует предварительно забронировать на сайте bocelli.fatima.pt

Артисту будут аккомпанировать французская пианистка Элизабет Зомбарт и украинская скрипачка Анастасия Петрышак и орестр под управлением неизменного маэстро Карло Бернини.

В программе - 11 композиций, в том числе «Аве де Фатима» в исполнении специальной приглашенной гостьи - исполнительницы фаду Ана Моура.

Андреа Бочелли исполнит такие произведения, как «Пьета» Страделла, «Санкта Мария» Масканьи, «Панис Ангелик» Фрэнка, «Миссия» Морриконе, «Аве Мария» Шуберта, «Агнус Дей» Бизе и др.

Андреа Бочелли, признанному одним из лучших теноров всех времен и народов, удалось сделать бельканто одним из наиболее прислушиваемых жанров в мире. В его творческой копилке - десять записанных опер и несколько популярных музыкальных альбомов, более 90 миллионов дисков, проданных по всему миру, пять наград BRIT Awards и три премии «Грэмми».

Андреа выступал с концертами в таких знаковых местах, как Santuário da Aparecida в Бразилии или на площади Святого Петра в Риме, где исполнил «Удивительное благодать» для Папы Франциско в 2015 году во время встречи, посвященной 50-летию экуменизма в Католической церкви. В марте 2017 года Андреа Бочелли участвовал в Лиссабоне в грандиозном концерте, посвященном 80-летию радиостанции Renascença.