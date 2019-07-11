Фестиваль «Хорошие звуки» в Португалии

Четверг, 11 Июль 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Фестиваль «Хорошие звуки» в Португалии

В середине августа в поселке Сем-Солдуш возле города Томара, проводится фестиваль «Хорошие звуки» (Festival Bons Son).

На фестивале обычно представлено все самое лучшее, что есть в португальской музыке, охватывая все жанры и любителей музыки всех поколений.

«Хорошие звуки» -  это не только фестиваль. Это уникальное событие, поскольку фестивальной площадкой становится сам поселок, дающий приют восьми сценам, которые отлично вписываются в пространство улиц, площадей, церквей и других сооружений и каждая из которых имеют свою собственную программу.  

Интеграция в сельский пейзаж на этом не заканчивается, поскольку сами жители поселка вовлечены в организацию и проведение фестиваля, оказывая радушный прием и поддержку посетителям, что обеспечивает необыкновенный, запоминающийся, полный ярких впечатлений музыкальный праздник.

Фестиваль будет проходить с 8 по 11 августа.

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