Фестиваль Колумба в Португалии
В сентябре на острове Порту-Санту проходит Фестиваль Колумба, посвященной эпохе Великих географических открытий.
Во время Фестиваля проводятся многочисленные музыкальные концерты и театрализованные представления.
В сентября городок Вила-Балейра на неделю окунается в праздничную атмосферу. Здесь проходит Фестиваль Христофора Колумба, который когда-то жил на острове Порту-Санту. Впервые Колумб прибыл на Мадейру в 1478, когда он решил заняться торговлей сахаром. Затем Колумб обосновался на этом архипелаге и женился на дочери управляющего острова Порту-Санту. На этом острове родился и его сын Диого.
Тема Фестиваля связана с жизнью и деятельностью Колумба на архипелаге Мадейра, с его плаваниями к Американскому континенту и с эпохой Великих географических открытий. Музыка, различные выставки, уличные театрализованные костюмированные шествия, средневековые декорации воссоздают сцену высадки Колумба и его команды на городской пристани.
Фестиваль пройдет с 12 по 14 сентября.