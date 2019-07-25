Фестиваль Колумба в Португалии

Во время Фестиваля проводятся многочисленные музыкальные концерты и театрализованные представления.

В сентября городок Вила-Балейра на неделю окунается в праздничную атмосферу. Здесь проходит Фестиваль Христофора Колумба, который когда-то жил на острове Порту-Санту. Впервые Колумб прибыл на Мадейру в 1478, когда он решил заняться торговлей сахаром. Затем Колумб обосновался на этом архипелаге и женился на дочери управляющего острова Порту-Санту. На этом острове родился и его сын Диого.

Тема Фестиваля связана с жизнью и деятельностью Колумба на архипелаге Мадейра, с его плаваниями к Американскому континенту и с эпохой Великих географических открытий. Музыка, различные выставки, уличные театрализованные костюмированные шествия, средневековые декорации воссоздают сцену высадки Колумба и его команды на городской пристани.

Фестиваль пройдет с 12 по 14 сентября.