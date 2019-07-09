Неделя моря в Португалии

Водный фестиваль является кульминацией Недели моря, в рамках которого проходят соревнования по различным видам спорта, таким как плавание, ныряние, водное поло, гонки на шлюпках, парусных и гребных судах, водных мотоциклах, каноэ, спортивная рыбная ловля.

На этом праздник не заканчивается. На суше проводятся вечера фольклорной музыки, выставки изделий народных промыслов и кулинарии. Неделя моря заканчивается грандиозным фейерверком над заливом Орта.

Фестиваль пройдет с 2 по 11 августа.