Неделя моря в Португалии

Вторник, 09 Июль 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Неделя моря в Португалии

На одну неделю в августе море становится символом самого значительного события на острове Фаял.

Водный фестиваль является кульминацией Недели моря, в рамках которого проходят соревнования по различным видам спорта, таким как плавание, ныряние, водное поло, гонки на шлюпках, парусных и гребных судах, водных мотоциклах, каноэ, спортивная рыбная ловля.

На этом праздник не заканчивается. На суше проводятся вечера фольклорной музыки, выставки изделий народных промыслов и кулинарии. Неделя моря заканчивается грандиозным фейерверком над заливом Орта.

Фестиваль пройдет с 2 по 11 августа.

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