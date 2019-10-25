Новый год на Мадейре

Пятница, 25 Октябрь 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Новый год на Мадейре

Если и есть места, где чествуют жизнь, так это на Мадейре.

В конце каждого года здесь отмечается окончание еще одного жизненного цикла длиною в 365 дней. 

Христианские традиции рождественских праздников здесь тесно переплетаются с празднованиями наступления нового года. Проводятся различные праздничные мероприятия этнографического и культурно-художественного характера. Праздники длятся весь декабрь вплоть до Дня Богоявления. В эти дни Фуншал, благодаря своему специфическому рельефу в виде амфитеатра, становится похожим на грандиозный рождественский вертеп, освещенный тысячами огней. Потрясающее зрелище.

Окунитесь в магазинную суету Фуншала, походите по местным магазинам, в которых вы найдете буквально все: от товаров самых известных мировых производителей до изделий народных промыслов. Фуншал – это настоящий торговый центр под открытым небом.

Во время новогодних праздников праздничная атмосфера царит на всем острове, в гостиницах, ресторанах, барах, на улицах. Во время наступления Нового Года небо над Фуншалом раскрашивается разноцветными огнями праздничного фейерверка, который длится десять минут. Это несомненно великолепное начало Нового Года и новой жизни.

Празднования на Мадейре пройдут с 1 декабря по 6 января в городе Funchal

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