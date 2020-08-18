Pinhão: изысканный отдых

Железнодорожная станция Pinhão известна благодаря своим 24 панно из азулежуш, на которых запечатлена история Дору, пейзажи и долины реки, сцены сбора винограда. Насыщенного голубого цвета азулежуш были заказаны на фабрике Aleluia в Авейру в 1937 году.

Для тех, кто предпочитает активный отдых, предлагаются экстремальные прогулки по реке - O Xtreme Jet Boat River Safari.

Сафари проходят на уникальных скоростных лодках (мощностью боле 400 CV) из Новой Зеландии, обеспечивающих максимум адреналина и безопасности и гарантирующих головокружительные маневры.

Пейзажи Pinhão не только являются частью Всемирного наследия ЮНЕСКО - здесь расположены некоторые из самых известных виноделен, где производят портвейн.

Рядом с речным причалом, который является остановочной станцией для речных круизных судов компании Douro Azul, находится 5-звездочный CS Vintage House Hotel - отреставрированный старинный особняк XVIII века, из всех номеров которого открывается один из лучших панорамных видов на город.

Здесь все продумано для изысканного расслабляющего отдыха, одной из составляющей которого, конечно же, является еда. Ресторан Rabelo, расположенный внутри гостиницы, предлагает лучшее из традиционных блюд и вин этого региона.