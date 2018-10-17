Португалия: 5-я Неделя российской культуры приглашает...

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Португалия: 5-я Неделя российской культуры приглашает...

Мероприятие проходит в Кашкайше до 21 октября.

На открытии в Auditório e Рátio Культурного центра Кашкайша (CCC), 16 октября, присутствовали представители муниципалитета Кашкайша и Фонда Павла Третьякова.

Состоялась презентация журнала «Русское искусство» - одного из важнейших художественно-культурных журналов на российской издательской сцене и его выпуска, полностью посвященного Португалии. Завершился вечер выступлением Московского фортепианного квартета. Прозвучали произведения Сергея Танеева и Эдуарда Направника.

17 октября, в 18.30, в Museu Condes Castro Guimarães состоятся конференции на тему «Сохранение и восстановление российского культурного наследия: концепции, взаимные решения и задачи на будущее» с участием Екатерины Александровны Сатель, директора Отдела сохранения и восстановления Музея Коломенское и «Португалия-Россия: культурные отношения XXI века» с участием Нины Хеташвили, профессора Российской академии художеств.

В 21.30 состоится презентация российского кино с участием Вадима Абдрашитова, а затем вечер продолжит демонстрация кинофильма этого режиссера «Магнитные бури» (2003), с Максимом Авериным и Викторией Толстогановой в главных ролях. Вход - свободный.

18 октября, в 13.00, в ресторане «Conversas da Gandarinha» (Pátio CCC) состоится дегустация блюд русской кухни. В меню: закуски в русском стиле, блины с лососем, маринованным в водке и сметане, борщ, торт «Медовик» и др. Обед могут посетить все желающие, стоимость можно уточнить у организаторов.

В 18.30 в Сasa de Santa Maria откроется выставка «Русское народное искусство: продолжение традиций» с презентацией Ирины Марселу Курту и показом документального фильма «Русское народное искусство сегодня».

В 21.30 в Cinema da Villa начнется демонстрация кинофильма «Черные глаза» Никиты Михалкова (1987) по рассказам Чехова. В ролях - Марчелло Мастроянни, Елена Сафонова, Марте Келлер, Сильвана Мангано и Пина Сей. Вход - свободный.

CASA DE SANTA MARIA 

19 октября, в 18.30, в Museu Condes Castro Guimarães состоится конференция на тему «Портреты художника Антониу Амарала в Эрмитаже» с участием Витора Серрау и Ирины Марселу Курту.

В 21.30 в Cinema da Villa начнется демонстрация кинофильма «Плюумбум, или Опасная игра» Вадима Абдрашитова (1987) с Антоном Андросовым, Еленой Дмитриевой и Еленой Яковлевой. Вход - свободный.

20 октября, в 18.00, в Auditório CCC начнется концерт трио «Балалайка» в составе музыкантов Национального оркестра народных инструментов России Н.П. Осипова Алексея Вродивец, Константин Закуарат, Александр Николайчука. Затем прозвучат произведения Мануэля де Фалья и Сергея Рахманинова в исполнении Реджины Фрейре и Яна Микиртумова, а также песни Фернандо Лопеса-Граса в исполнении Катии Морезу и Нуну Виейра де Алмейда.

 В 19.00 в Cinema da Villa начнется показ первой части киноэпопеи «Сибириада» (1979) Андрея Михалкова-Кончаловского. В ролях: Никита Михалков, Виталий Соломин, Владимир

Саймолов, Наталья Андрейченко и Людмила Гурченко. Вход - свободный.

21 октября, в 15.00, в Cinema da Villa можно будет увидеть вторую часть «Сибириады».

В 17.00 начнется концерт Московского фортепианного квартета. В программе – произведения Шуманна и Брамса.

Остается добавить, что организаторами мероприятия выступают муниципалитет Кашкайша, Фонд Д. ЛуишаI, компания Estoril Sol, Фонд Павла Третьякова и Фонд Sharing.

Подробности - на сайте www.fundacaodomluis.pt

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