Португалия: Algarviana Ultra Trail

Заявив о себе как о «состязании, которое подвергнет Алгарви испытаниям», спортивное мероприятие Algarviana Ultra Trail представляет собой бег по пересеченной местности и проводится на территории всего региона, от края до края, предоставляя его участникам возможность познакомиться с красотой его внутренней части.

ALUT, с протяженностью маршрута 300 км, стартует 29 ноября и является наиболее протяженным соревнованием по бегу по пересеченной местности в Португалии, завершить которое нужно в 72 часа и которое почти полностью проходит по Алгарвийскому пути (Via Algarviana). Отправной точкой служит поселок Алкоутин (Alcoutim), на берегу реки Гуадианы (Rio Guadiana), далее маршрут проходит по горам Калдейрау (Caldeirão), Эшпинясу-де-Кау (Espinhaço de Cão) и Моншике (Monchique), при общей длине отрезков подъема в гору 12700 метров, и заканчивается на мысе Сан-Висенти (Cabo de São Vicente), в поселке Вила-ду-Бишпу (Vila do Bispo).

В мероприятии могут принять участие максимум 100 спортсменов, поскольку при его организации большое внимание уделяется их сопровождению и безопасности, и рекомендуется, чтобы участники уже имели опыт в состязаниях на 100 миль или на подобные дистанции.

Algarviana Ultra Trail будет проходить с 28 ноября по 1 декабря.