Португалия: ALUT - Algarviana Ultra Trail

Вторник, 20 Ноябрь 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: ALUT - Algarviana Ultra Trail

Спортивное мероприятие Algarviana Ultra Trail представляет собой бег по пересеченной местности и проводится на территории всего региона, от края до края.

ALUT, с протяженностью маршрута 300 км, стартует 29 ноября и является наиболее протяженным соревнованием по бегу по пересеченной местности в Португалии, завершить которое нужно в 72 часа и которое почти полностью проходит по Алгарвийскому пути (Via Algarviana).  Отправной точкой служит поселок Алкоутин (Alcoutim), на берегу реки Гуадианы (Rio Guadiana), далее маршрут проходит по горам Калдейрау (Caldeirão), Эшпинясу-де-Кау (Espinhaço de Cão) и Моншике (Monchique), при общей длине отрезков подъема в гору 12700 метров, и заканчивается на мысе Сан-Висенти (Cabo de São Vicente), в поселке Вила-ду-Бишпу (Vila do Bispo). 

В мероприятии могут принять участие максимум 100 спортсменов, поскольку при его организации большое внимание уделяется их сопровождению и безопасности, и рекомендуется, чтобы участники уже имели опыт в состязаниях на 100 миль или на подобные дистанции. 

Время проведения: с 29 ноября по 2 декабря

Место проведения: Algarve - Via Algarviana

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • VI Международный Фестиваль Музыки Гвадиана

      «Международный Фестиваль Музыки Гвадиана» снова обещает праздник в Алкотине (Alcoutim) и в соседнем испанском городе Санлукар-де-Гвадиана.

      Подробнее

    • Португалец Роналду очень разозлился

      Полузащитник Арсенала Месут Озил утверждает, что его уход из мадридского Реала разозлил Криштиану Роналду.

      Подробнее

    • Дожди в Испании

      Один человек погиб, один пропал без вести и 136 000 учеников по всей стране остались без занятий.

      Подробнее

    • Два испанских аэропорта в числе лидеров по росту пассажиропотока

      Рост пассажиропотока в европейских аэропортах в третьем квартале 2018 года составил около 5%, и был более умеренным по сравнению с предыдущими периодами.

      Подробнее

    • В Италии за загрязнение среды задержали судно

      Перевозчики мигрантов могли привезти в Италию ВИЧ и туберкулез.

      Подробнее

    • Италия возвращается в центр проблем евро

      Спред итальянских и немецких облигаций расширяется, отравляя евро вниз.

      Подробнее

    • Кот Майк выжил в разрушительном пожаре в Малибу

      Кот американского блогера Хамиша Паттерсона выжил в разрушительном пожаре в Малибу и вернулся к хозяевам.

      Подробнее

    • Кошка уничтожила многомиллионный особняк телеведущего

      Ведущий Фрэнки Муниз рассказал в Twitter, как потерял все нажитое из-за того, что его кошка научилась открывать водопроводный кран.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья