Португалия: чемпионат мира среди туристических автомобилей

Это соревнование входит в календарь мероприятий Международной автомобильной федерации (FIA). В нем принимают участие лучшие в этом виде спорта гонщики и создатели различных автомобилей, например, BMW, Seat и Chevrolet.

Мероприятие начинается уже сегодня и продлится до 7 июля в Circuito Internacional de Vila Real.