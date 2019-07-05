Португалия: чемпионат мира среди туристических автомобилей

Пятница, 05 Июль 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: чемпионат мира среди туристических автомобилей

В июле в Португалии, в городе Вила-Реал, проводится Чемпионат мира среди туристических автомобилей - FIA (World Touring Car Cup).

Это соревнование входит в календарь мероприятий Международной автомобильной федерации (FIA). В нем принимают участие лучшие в этом виде спорта гонщики и создатели различных автомобилей, например, BMW, Seat и Chevrolet.

Мероприятие начинается уже сегодня и продлится до 7 июля в Circuito Internacional de Vila Real.

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