Португалия: экспозиция Кадер Аттиа

Четверг, 06 Декабрь 2018 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: экспозиция Кадер Аттиа

В Лиссабоне проходит выставка Кадер Аттиа.

Кадер Аттиа (Kader Attia), французский художник алжирского происхождения, посвящает свое творчество исследованию отношений с позиции власти, которые продолжают влиять на постколониальный мир, размышляет о процессах доминирования, пронизывающих городское пространство, в той форме, которая затрагивает и политизирует группу мигрантов.

Используя документальный фильм, скульптуру, коллаж и конструирование постановочных экологически интенсивных ситуаций, он вступает в своем творчестве в диалог с памятью модерной архитектуры в Африке и принятием местной и народной архитектуры, размышляя также о сохранении процессов давления в существовании народов.

Время проведения: до 6 января

Место проведения: Culturgest - Lisboa

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