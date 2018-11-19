Португалия: экспозиция «Монастериум км234»
Экспозиция «Монастериум км234», которая называется так благодаря расстоянию между Монастырем Леса-ду-Балиу и городом Сантьяго-де-Компостела, объясняет «Историю и истории многолетнего Пути Святого Иакова».
Выставка доступна для посещения до 16 декабря.
Сиза Виейра (Siza Vieira) и Антониу Пардал (António Pardal) – два выдающихся имени в архитектуре, участники проекта восстановления монастыря и его окрестностей, цель которого «открыть» сооружения, неизвестные публике с XII века.
Время проведения: до 16 декабря
Место проведения: Mosteiro de Leça do Balio - Leça do Balio, Matosinhos
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