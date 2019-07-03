Португалия: фестиваль AgitÁgueda

Среда, 03 Июль 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: фестиваль AgitÁgueda

Совсем скоро начинается фестиваль AgitÁgueda.

Каждый код в июле фестиваль Agitágueda привносит множество цветов и оживления в этого город в самом центре Португалии.

Данное событие, которое проводится в центре города Águeda вдоль реки, является миров, известным за оригинальность Umbrella Sky Project, когда более 3000 цветных зонтиков покрывают четыре основных улицы, что создает большой визуальный эффект.

Помимо этого и прочих мероприятий, отличительной чертой которых является уличное искусство, программа AgitÁgueda включает представления, концерты и различные удивительные мероприятия, делают это событие уникальным.

Фестиваль начинается 6 июля и закончится 28 июля.

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