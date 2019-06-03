Португалия: Фестиваль Атлантического океана

Понедельник, 03 Июнь 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: Фестиваль Атлантического океана

В июне месяце в столице Мадейры царит веселье и праздник, проходят незабываемые по красоте художественно-музыкальные зрелища, создающие волшебную праздничную атмосферу в городе. 

В течении всего месяца июня здесь проходит Фестиваль Атлантического океана. Это великолепный праздник, насыщенный различными культурными мероприятиями, среди которых следует выделить Музыкальный фестиваль, Международный пиротехнический конкурс и ряд уличных шоу.

Каждую субботу по вечерам устраиваются концерты и фейерверки. Гармоничное сочетание музыки и огня производит незабываемое впечатление на зрителей. Все вокруг окрашивается разноцветными красками.

В июне в столице Мадейры царит веселье и праздник, проходят незабываемые по красоте художественно-музыкальные зрелища, создающие волшебную праздничную атмосферу в городе.

Время проведения: с 8 по 29 июня

Место проведения: Ilha da Madeira

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