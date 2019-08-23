Португалия: фестиваль Гимараиш-Джаз

С тех пор в первые недели ноября фестиваль “Гимараиш-Джаз” знакомит нас с новинками в джазовой музыке. Этот фестиваль стал местом, где представлены музыка и музыканты, которые вызывают у публики новый интерес, являясь выразителями оригинальных направлений и тенденций.

Guimarães Jazz пройдет с 7 по 16 ноября