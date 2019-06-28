Португалия: фестиваль Marés Vivas

Если определение «городской» обязано близости к городам Гайя и Порту, благодаря чему туда легко добраться на общественном транспорте, то понятие «многогранный» указывает на разносторонность известных музыкантов, которых можно услышать на этом фестивале и которые делают непременным присутствие на нём широкой аудитории, приезжающей не только из всех уголков Португалии, но и из Испании и других стран Европы.

Фестиваль Marés Vivas – это не только музыка. Поскольку он проходит в живописном природном окружении вблизи пляжей, его организаторы также проявляют заботу о природе и окружающей среде, благодаря чему в 2010 году фестиваль получил сертификат 100R.

Фестиваль будет проходить с 19 по 21 июля.