Португалия: фестиваль MEO Sudoeste
MEO Sudoeste – самый крупный летний фестиваль в Португалии, проходит в августе в Замбужейра-ду-Мар.
В течение четырех дней здесь выступают группы самых разнообразных музыкальных направлений. Праздник продолжается до самого рассвета.
Музыка сочетается с отдыхом на природе: посетители могут одновременно насладиться пляжами Алентежу и полюбоваться чудесными пейзажами. Приезжающие могут воспользоваться бесплатным палаточным городком, не тратя слишком много денег на неделю полноценного отдыха.
MEO Sudoeste пройдет с 6 по 10 августа в Zambujeira do Mar.