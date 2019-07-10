Португалия: фестиваль MEO Sudoeste

Среда, 10 Июль 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: фестиваль MEO Sudoeste

MEO Sudoeste – самый крупный летний фестиваль в Португалии, проходит в августе в Замбужейра-ду-Мар.

В течение четырех дней здесь выступают группы самых разнообразных музыкальных направлений. Праздник продолжается до самого рассвета.

Музыка сочетается с отдыхом на природе: посетители могут одновременно насладиться пляжами Алентежу и полюбоваться чудесными пейзажами. Приезжающие могут воспользоваться бесплатным палаточным городком, не тратя слишком много денег на неделю полноценного отдыха.

MEO Sudoeste пройдет с 6 по 10 августа в Zambujeira do Mar.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья