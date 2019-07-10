Португалия: фестиваль MEO Sudoeste

В течение четырех дней здесь выступают группы самых разнообразных музыкальных направлений. Праздник продолжается до самого рассвета.

Музыка сочетается с отдыхом на природе: посетители могут одновременно насладиться пляжами Алентежу и полюбоваться чудесными пейзажами. Приезжающие могут воспользоваться бесплатным палаточным городком, не тратя слишком много денег на неделю полноценного отдыха.

MEO Sudoeste пройдет с 6 по 10 августа в Zambujeira do Mar.