Португалия: фестиваль Observanatura

Среда, 31 Июль 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: фестиваль Observanatura

Узнайте больше о птицах и среде их обитания на фестивале "ObservaNatura", который пройдет в сентябре в Мойньо-ди-Маре-да-Моришка.

Это мероприятие проводится начиная с 2009 года и на сегодняшний день является единственным фестивалем в Португалии, посвященным орнитологическому туризму, виду экотуризма, основная цель которого заключается в наблюдении за птицами — невооруженным глазом или при помощи биноклей и телескопов. В обширную программу фестиваля "ObservaNatura" входят семинары, мини-курсы, орнитологические прогулки с гидом (пешие и водные) по заповеднику "Устье реки Саду", а также занятия по кольцеванию птиц. В это время года в устье Саду можно наблюдать самых разных птиц, включая цапель, уток-широконосок и фламинго.

Фестиваль можно посетить бесплатно. Он организуется Институтом по охране природы и лесов (ICNF)/заповедником "Устье реки Саду" и организацией Tróia-Natura совместно с многочисленными партнерами, включая Совет по туризму Португалии, городской совет Сетубала, Португальское общество по изучению птиц, Ассоциацию "Залив Сетубал" и организацию Birds & Nature.

Фестиваль пройдет с 27 по 29 сентября в Moinho de Maré da Mourisca – Setúbal.

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