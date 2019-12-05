Португалия: фестиваль пеших прогулок в Алгарве

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С 26 по 28 апреля в поселке Амейшиал (Ameixial) проводится Алгарвийский фестиваль пеших прогулок, одно из главных мероприятий такого плана в Португалии, который ежегодно привлекает участников из различных точек страны и из-за рубежа.

Помимо поселка Амейшиал в округе Лоуле (Loulé), этот фестиваль охватывает и другие населенные пункты провинции Алгарве, например, Салир (Salir), Керенса (Querença), Алпортел (Alportel) или Моншике (Monchique), и насчитывает свыше 40 пешеходных прогулок, которые не сводятся к обычным маршрутам, а включают специальные, тематические и семейные маршруты, и даже для людей с ограниченными возможностями.

В программу фестиваля входит обширный спектр занятий и видов деятельности, такие, как мастер-классы, беседы, международная конференция, музыкальные концерты и танцы, выставки, художественные выступления, дегустация блюд местной кухни, организация семейного досуга и ярмарка, среди прочего.

Также особо следует сказать о внимательном отношении к обеспечению экологической устойчивости фестиваля и снижении возможных рисков от его проведения за счет обеспечения таких средств, как, например, поощрение участников фестиваля к пользованию общественным транспортом, предоставление скидок на проезд в поезде и бесплатный транспорт от вокзала в Лоуле до поселка Амейшиал.