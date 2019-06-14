Португалия: фестиваль RFM SOMNII

Пятница, 14 Июнь 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: фестиваль RFM SOMNII

В июле побывайте на фестивале RFM SOMNII в городе Фигейра-да-Фош. 

Такое событие, как лучший sunset всех времен, нельзя пропустить.

В течение двух дней фестиваля RFM SOMNII публика наслаждается звуками музыки лучших ди-джеев мира на обширном песчаном пляже Прайя-ду-Реложиу в городе Фигейра-да-Фош. Солнце, пляж и много электронной музыки среди красивой природы – вот основные  ингредиенты этого фестиваля, который с каждым годом привлекает все больше и больше зрителей. Ожидается, что на следующем фестивале их будет около 200 тысяч. 

 Фестиваль будет проходить с 5 по 7 июля в Praia do Relógio - Figueira da Foz

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