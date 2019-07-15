Португалия: фестиваль Sol da Caparica

Этот фестиваль проходит в городском парке Кошта-да-Капарика (округ Алмада). На нем собираются лучшие музыкальные представители Португалии, Африки и Бразилии, стран, где говорят на португальском языке, и настоящее веселье продолжается четыре дня. От хип-хопа до рока и фаду, от самбы до кизомбы, ежедневное звучание музыки составляет более 11 часов.

Наряду с этим, фестиваль Sol da Caparica включает в себя пространство для проявления новых ценностей, а также других видов искусства, таких как танец, пластические выражения, граффити или анимационные фильмы. Для наиболее активных участников имеется обширный диапазон возможностей для выброса адреналина, например, скейтбординг, гонка на весле стоя (сапсерфинг), серфинг, виндсерфинг или бодибординг.

Фестиваль пройдет с 15 по 18 августа в Parque Urbano в Costa da Caparica.