Португалия: фестиваль Summer Opening

Среда, 26 Июнь 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: фестиваль Summer Opening

В июле в Фуншале пройдет фестиваль Summer Opening - это настоящий праздник, дань солнцу и позитивной энергии. 

Этот городской фестиваль проходит в амфитеатре парка Санта-Катарина (Parque de Santa Catarina), где в течение двух дней можно услышать хорошие вибрации в ритме хип-хопа, регги, фанка и соула. В предыдущих выпусках уже приняло участие большое количество артистов, например, Skye and Ross from Morcheeba, Buraka Som Sistema, Richie Campbell, Natiruts, Dengaz, Gabriel o Pensador, Jazzanova, Da Chick, Orelha Negra и многие другие. 

Чтобы посетители смогли в наиболее полной мере получить удовольствие от фестиваля и самого лучшего островного направления в мире, имеются проездные на 2 дня, к которым можно добавить пакет из четырех элементов, обеспечивающих различные впечатления (парапланеризм, серфинг-туры, спуски на горном велосипеде, туры на джипе или катамаране для наблюдения за китами).

Фестиваль пройдет с 19 по 21 июля.

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