Португалия: фестиваль Summer Opening

Этот городской фестиваль проходит в амфитеатре парка Санта-Катарина (Parque de Santa Catarina), где в течение двух дней можно услышать хорошие вибрации в ритме хип-хопа, регги, фанка и соула. В предыдущих выпусках уже приняло участие большое количество артистов, например, Skye and Ross from Morcheeba, Buraka Som Sistema, Richie Campbell, Natiruts, Dengaz, Gabriel o Pensador, Jazzanova, Da Chick, Orelha Negra и многие другие.

Чтобы посетители смогли в наиболее полной мере получить удовольствие от фестиваля и самого лучшего островного направления в мире, имеются проездные на 2 дня, к которым можно добавить пакет из четырех элементов, обеспечивающих различные впечатления (парапланеризм, серфинг-туры, спуски на горном велосипеде, туры на джипе или катамаране для наблюдения за китами).

Фестиваль пройдет с 19 по 21 июля.