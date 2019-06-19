Португалия: фестиваль Super Bock Super Rock

Фестиваль и в этом году обещает удивить своих участников, что, впрочем, уже стало обычаем за 24 года его проведения.

Фестиваль, получивший название «хамелеон» за свое желание к переосмыслению и перевоплощению, проявленное на протяжении многих лет, после организации и проведения в лиссабонском Парке наций, в этом году возвращается на свою первоначальную сцену в поселке Меко, округа Сесимбра, поближе к пляжу. В 2019 г. участникам фестиваля будет предоставлено большее пространство, с кемпингом и большой паковочной стоянкой. Также будет обеспечено прямое транспортное сообщение между местом проведения Super Bock Super Rock и Лиссабоном.

По традиции в программе Super Bock Super Rock будет участие звезд португальской и международной музыки.

Фестиваль будет проходить с 18 по 20 июля