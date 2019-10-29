Португалия: Festival Terras sem Sombra

Вторник, 29 Октябрь 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: Festival Terras sem Sombra

Оцените лучшую религиозную музыку в некоторых самых красивых памятниках архитектуры в Байшу-Алентежу во время изучения традиций и исторических корней региона.

Также как демонстрация талантов международно признанных композиторов, исполнителей и артистов, "Festival Terras sem Sombra" ("Земля без тени"), самые известные в Португалии фестивали религиозной музыки предлагают хорошую возможность открыть для себя некоторые церкви, которые оставляют монументальное наследие региона Байшу-Алентежуи.

С музыкой в виде центральной темы фестиваль также предлагает тематические конференции, экскурсионные туры, занятия, направленные на искусство и культуру, и пространство для параллельных занятий, как например, природоохранная деятельность и защита биоразнообразия.

Фестиваль пройдет в Vila de Frades, Serpa, Monsaraz, Valência de Alcântara Olivença, Beja, Elvas, Cuba, Ferreira do Alentejo, São Martinho das Amoreiras (Odemira), Barrancos, Santiago do Cacém, Sines с 1 ноября по 31 декабря.

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